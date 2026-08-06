Ренхап: Е Хан Гу просит Британию содействовать импорту СПГ

Е Хан Гу, ответственный за торговые переговоры Республики Корея, обратился к новому британскому министру по вопросам торговли, Анасу Сава, с просьбой содействовать импорту Южной Кореей русского СПГ в условиях планируемых с 2027 года ограничений.
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