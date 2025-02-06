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Мошенники "развели" отставного генерала из Генштаба ВС на 19,5 млн рублей

Мошенники "развели" отставного генерала из Генштаба ВС на 19,5 млн рублей

Аферисты обманули 85-летнего бывшего силовика и его супругу. Пару лишили накоплений на сумму 19,5 млн рублей.

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