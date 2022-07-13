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Фетисов о словах Риди: надо сидеть под зданием МОК и требовать разъяснений

Фетисов о словах Риди: надо сидеть под зданием МОК и требовать разъяснений

Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал высказывание почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Крэйга Риди о том, что Россию могут не допустить до летних Олимпийских игр 2024 года, передает "Спорт-Экспресс".

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