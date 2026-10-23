Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фотокорреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Андрей Стенин был убит за снимки, на которых показывал достоверные события на Украине.
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