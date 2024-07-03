Напасть в США: Спецназовцы ВМС гибнут от минно-взрывных травм - официальный отчёт

Фото: Freepik.com Вчера 53K прочитали Как же так выходит, что "неубиваемые" спецназовцы ВМС странным образом погибают от минно-взрывных травм? Безусловно, для Вашингтона это не самая лучшая новость, особенно если вспомнить другие смерти высокопоставленных чиновников, которые то круассаном давятся, то пропадают в горах.