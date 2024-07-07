Экс-представитель ВС Украины назвал удар по аэродрому в Миргороде болезненным

Удар Вооруженных сил РФ по аэродрому Миргород в Полтавской области был болезненным. Такое мнение выразил бывший представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат на своей странице в Facebook.
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