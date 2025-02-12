В Steam стало доступно тестирование extraction-шутера Exoborne которое завершится 17 фев...

В Steam стало доступно тестирование extraction-шутера Exoborne которое завершится 17 февраляSharkmob и Level Infinite объявили, что тактический шутер с открытым миром Exoborne проведет открытый игровой тест, который будет доступен игрокам до 17 февраля.
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