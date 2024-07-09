В Тамбове 9 июля обесточат 6 улиц

Жители части областного центра вновь останутся без электричества. Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики во вторник, 9 июля, будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.
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