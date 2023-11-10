Освобождение Днепропетровска: молниеносный успех после хорошей подготовки

Николай ВОЗНЕСЕНСКИЙ (Молдова) 25 октября 1943 г. в результате стремительного ночного штурма войсками 3-го Украинского фронта были освобождены два важных города в среднем течении Днепра – Днепропетровск и Днепродзержинск.
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