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Это интервью никогда не проводилось. Я полностью выдумал весь этот материал

Это интервью никогда не проводилось. Я полностью выдумал весь этот материал

Еще одна история из цикла "изнасилованнная кувейтская девочка".Автор антииранской статьи в газете The Guardian признался, что его скандальный материал об Иране был выдуманБывший журналист The Guardian в своём сообщении, разоблачая публикацию фейковых новостей об Иране в этой газете, заявил, что материал о приговоре к побиению камнями иранской женщины, опубликованный 16 лет назад, был полностью сфабрикован и выдуман.

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Комментарии
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Александр Денисов
Это его, типа, совесть заела... А вот были евреи из &quot;шарли эбдо&quot;, мерзости разные рисовали(прежде чем кидаться в меня какашками рекомендую все таки посмотреть их &quot;творчество&quot;), а потом раз и их не стало...
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