Это интервью никогда не проводилось. Я полностью выдумал весь этот материал

Еще одна история из цикла "изнасилованнная кувейтская девочка".Автор антииранской статьи в газете The Guardian признался, что его скандальный материал об Иране был выдуманБывший журналист The Guardian в своём сообщении, разоблачая публикацию фейковых новостей об Иране в этой газете, заявил, что материал о приговоре к побиению камнями иранской женщины, опубликованный 16 лет назад, был полностью сфабрикован и выдуман.