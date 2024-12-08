В США рассказали, что вооруженная оппозиция в Сирии пообещала Вашингтону

Заверения в том, что не разрешат членам террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединиться к своим действиям против сирийских властей, передавала Соединенным Штатам через Турцию вооруженная группировка, захватившая власть в Сирии, 8 декабря со ссылкой на американских и турецких чиновников пишет газета New York Times.