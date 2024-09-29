Мужчина погиб при въезде автомобиля в здание в Челябинской области

В Еманжелинском районе выясняют обстоятельства серьезной аварии. 29 сентября около 21 часов 34-летний мужчина на «Ниссан Ноут» проезжал Т-образный перекресток на улице Герцена, но по какой-то причине вовремя не свернул с дороги.