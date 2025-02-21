История с демографией: как работает перинатальный центр в русской провинции

Акушерки в Перинатальном центре Великого Новгорода в среднем принимают за сутки 8-10 родов. Небольшие оклады и сменная работа для многих из них все еще не повод расстаться с профессией: многие трудятся на одном месте не один десяток лет.
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