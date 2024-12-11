🏥 В медучреждения Крыма закупили оборудование для реабилитации На это из федерального бюджета выделили 106 миллионов рублей.
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🏥 В медучреждения Крыма закупили оборудование для реабилитации На это из федерального бюджета выделили 106 миллионов рублей.