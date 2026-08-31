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Аргументы и Факты

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Более 20 человек пропали без вести после наводнения в Гранд-Каньоне

Более 20 человек пропали без вести после наводнения в Гранд-Каньоне

В Национальном парке Гранд‑Каньон в американском штате Аризона после резкого подъёма воды пропали без вести свыше 20 человек.

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