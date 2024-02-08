Высевая семена на рассаду, каждый огородник надеется получить хороший урожай овощей

Посевая семена на рассаду, каждый огородник надеется получить большой урожай овощей. Но уже на ранних этапах развития растения этому могут помешать вредители, затаившиеся на подоконнике, в почве или в цветочном горшке.
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