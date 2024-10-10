Российские аналоги «Оземпика» превзошли оригинал по продажам в десятки раз

По итогам первых восьми месяцев 2024 года продажи в России препарата от диабета «Оземпик» датской фармкомпании Novo Nordisk, который гораздо чаще используют в качестве средства для похудения, составили 25,4 тысячи упаковок, что в 30 раз меньше продаж его отечественных аналогов.