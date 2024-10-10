Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    Одуревшие и заплывшие жиром от халявных рублей автостраховщики хотят ещё ниже наклонить автолюбителей, чтобы ловчее б...В России предложи...
  • Слава Белый
    🙈🤣 когда нас бабки останавливали? Придурки. Если люди уже не могут терпеть друг друга, то их 5 000 остановят? Ничто...Названа стоимость...
  • Влад Владимиров
    Этот херов пианист в своих прелюдиях , увы, застрял...Ему давным давно пора уже сменить этот тупой репертуар... Свои...В России высказал...

Российские аналоги «Оземпика» превзошли оригинал по продажам в десятки раз

Российские аналоги «Оземпика» превзошли оригинал по продажам в десятки раз

По итогам первых восьми месяцев 2024 года продажи в России препарата от диабета «Оземпик» датской фармкомпании Novo Nordisk, который гораздо чаще используют в качестве средства для похудения, составили 25,4 тысячи упаковок, что в 30 раз меньше продаж его отечественных аналогов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх