Российские аналоги «Оземпика» превзошли оригинал по продажам в десятки раз

По итогам первых восьми месяцев 2024 года продажи в России препарата от диабета «Оземпик» датской фармкомпании Novo Nordisk, который гораздо чаще используют в качестве средства для похудения, составили 25,4 тысячи упаковок, что в 30 раз меньше продаж его отечественных аналогов.
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