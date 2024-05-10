BI: Российские РЭБ превращают высокотехнологичное оружие из США на Украине в малоэффективное

2022 год канул в далёкое прошлое, а закалённая в боях и получившая передовое российское вооружение российская армия без труда справляется с передовыми западными образцами высокоточной направленности, ставя эффективность последних под большой вопрос.
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