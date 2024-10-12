Адепты Справедливости

(камушек в огород наших коммунолиберастов) Какого адепта Великих Перемен В России Во Имя Справедливости ни поскреби (всё равно, красного цвета или бело-сине-белого) — обнаружишь потомственного принца Госплана, сына и внука какого-нибудь Внешторгсбыта, уже почти третье поколение облизывающегося по поводу былых привилегий.