Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Адепты Справедливости

Адепты Справедливости

(камушек в огород наших коммунолиберастов) Какого адепта Великих Перемен В России Во Имя Справедливости ни поскреби (всё равно, красного цвета или бело-сине-белого) — обнаружишь потомственного принца Госплана, сына и внука какого-нибудь Внешторгсбыта, уже почти третье поколение облизывающегося по поводу былых привилегий.

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