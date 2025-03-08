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Финансист Мищенко призвал избавиться от корпоративных облигаций низкого качества

Финансист Мищенко призвал избавиться от корпоративных облигаций низкого качества

Эксперт Президентской академии, приглашённый профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко призвал россиян избавиться от вложений в некоторые активы, несмотря на рост капитализации российского рынка акций.

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