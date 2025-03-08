Финансист Мищенко призвал избавиться от корпоративных облигаций низкого качества

Эксперт Президентской академии, приглашённый профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко призвал россиян избавиться от вложений в некоторые активы, несмотря на рост капитализации российского рынка акций.
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