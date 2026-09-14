Жителю Сакского района грозит до 7 лет колонии за оправдание терроризма

Ваш браузер не поддерживает видео. Мужчина 1999 года рождения публично поддерживал деятельность организации, признанной в России террористической, сообщили в УФСБ России по РК и Севастополю.
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