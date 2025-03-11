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Царьград

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Татарстан: угроза атаки дронами снята, режим "Беспилотная опасность" отменён

Татарстан: угроза атаки дронами снята, режим "Беспилотная опасность" отменён

Опасность атаки беспилотников в Татарстане отменена. Министерство чрезвычайных ситуаций России сняло введенный ранее режим "Беспилотная опасность".

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