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House passes Russia sanctions bill that gives Trump more tariff power

The U.S. House of Representatives voted Wednesday to pass a Russia sanctions bill that would give President Donald Trump new authority on tariffs.

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