Официальный Токио не оставляет надежд взять под контроль так называемые «северные территории». И, кажется, в России он нашел союзников.
Предательство в чистом виде: либералы договорились с Японией о передаче Курил
Комментарии
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Анастасия Гончарова
не верьте всякой чуши которую пишут эти сми продажные,это проститутки самые настоящие ,даже еще хуже,те хоть честно работают ,а эти из подтишка вякают всегда ,вякнут и в норку как крысы!!!!!🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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6 час.
Виталий
Не бабское дело умной быть. Хрень какую-то изложила: этим верить, этим не верить. Конкретика где? Мат без смысла применяемый, и цельного текста нет. Эмоциональная дура писала. Что ты знаешь про Японию, Курилы? Просвети.
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5 час.
СА
Сергей Андросов
Ну с проститутками более- менее понятно, а вот хуже это кто? Проблядь выгнанная из общества блядей за блядство? Я, как то , в женских регалиях слабоват.
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25 мин.
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