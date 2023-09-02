Предательство в чистом виде: либералы договорились с Японией о передаче Курил

Анастасия Гончарова не верьте всякой чуши которую пишут эти сми продажные,это проститутки самые настоящие ,даже еще хуже,те хоть честно работают ,а эти из подтишка вякают всегда ,вякнут и в норку как крысы!!!!!🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

Виталий Не бабское дело умной быть. Хрень какую-то изложила: этим верить, этим не верить. Конкретика где? Мат без смысла применяемый, и цельного текста нет. Эмоциональная дура писала. Что ты знаешь про Японию, Курилы? Просвети.