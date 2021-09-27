Молодежь Татарстана получила более миллиона на свои идеи

Студенты из республики смогли представить себя в шести номинациях. Так, из полсотни заявок на форуме, лишь 20 проектов допустили к публичной защите и только 13 получили грантовую поддержку на общую сумму свыше трех с половиной миллионов рублей.
Студенты из республики смогли представить себя в шести номинациях. Так, из полсотни заявок на форуме, лишь 20 проектов допустили к публичной защите и только 13 получили грантовую поддержку на общую сумму свыше трех с половиной миллионов рублей.
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