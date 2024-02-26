В Буркина-Фасо прошёл турнир по самбо имени Владимира Путина

Первый международный турнир по самбо в истории Буркина-Фасо состоялся 24 февраля в Уагадугу.Организаторами соревнования, названного в честь президента России Владимира Путина, выступили Спортивная ассоциация самбо Буркина-Фасо и Ассоциация "Африканская инициатива".