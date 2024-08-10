Движение по Невскому проспекту в Петербурге ограничили до 18 августа

Водители смогут проехать лишь по крайним правой и левой полосам. Петербуржцев предупредили о новых дорожных ограничениях с субботы, 10 августа, из-за ремонта трамвайных путей на центральных полосах перекрестка Невского проспекта и Садовой улицы.