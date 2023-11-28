Салат из печени трески. Раньше такой готовили в каждой семье: мой фаворит на Новый год

При употреблении в каком-либо блюде печени трески многие скептически относятся к такому яству. Большинство считает, что печень рыбы не несет в себе каких-либо полезных микроэлементов и витаминов, а также не имеет должного приятного вкуса.
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