НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Совет по дому

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Автор печень трески когда-нибудь видел? Куда там майонез? Сыр лишний.Салат из печени т...
  • Астон Мартин
    благодарюНастоящая квашена...
  • Фея
    Терпеть не могла куриную грудку, пока не открыла для себя как ее готовить. Не суть важно, какой соус добавить, главно...Лучший рецепт кур...

Салат из печени трески. Раньше такой готовили в каждой семье: мой фаворит на Новый год

Салат из печени трески. Раньше такой готовили в каждой семье: мой фаворит на Новый год

При употреблении в каком-либо блюде печени трески многие скептически относятся к такому яству. Большинство считает, что печень рыбы не несет в себе каких-либо полезных микроэлементов и витаминов, а также не имеет должного приятного вкуса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир
Автор печень трески когда-нибудь видел? Куда там майонез? Сыр лишний.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх