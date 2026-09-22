The meeting of the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, with French President Emmanuel Macron, which took place with ostentatious delight, caused an ironic reaction in Moscow.
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