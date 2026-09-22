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The Eurasia Daily news agency

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Undisguised pleasure: Miroshnik ironically responded to Macron's meeting with Zelensky

Undisguised pleasure: Miroshnik ironically responded to Macron's meeting with Zelensky

The meeting of the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, with French President Emmanuel Macron, which took place with ostentatious delight, caused an ironic reaction in Moscow.

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