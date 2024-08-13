НСА: в России необходимо расширять страхование промышленного поголовья МРС в связи с новыми угрозами

В России застраховано только 4% промышленного поголовья мелкого рогатого скота – такой расчет провел Национальный союз агростраховщиков, оценивая защищенность скотоводов в условиях повышения угрозы распространения чумы мелких жвачных, о которой предупредил Россельхознадзор 7 августа в связи с выявлением этой инфекции в ряде стран ЕС и Грузии.