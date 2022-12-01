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Россиянам объяснили, когда можно отказаться выплачивать кредит

Россиянам объяснили, когда можно отказаться выплачивать кредит

Россияне, взявшие кредит, могут расторгнуть договор в течение двух недель после его подписания.Вместе с тем, как отмечает юрист компании Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, в этом правиле возможны исключения, сообщает ИА DEITA.

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