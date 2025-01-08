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На Тайване произошла сильная вспышка гриппа

На Тайване произошла сильная вспышка гриппа

На Тайване зафиксирована мощная вспышка гриппа, пик заболеваемости прогнозируется к концу месяца. Как сообщает тайваньский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на прошлой неделе на острове было отмечено 127 тысяч новых случаев заражения, это число постоянно растет.

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