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Алексея Навального* действительно могли убить – вопрос только в том, кто настоящий заказчик. На Западе всерьёз обсуждают, что умер он буквально накануне окончательных договорённостей об его обмене на отбывающего наказание в Германии Вадима Красикова, ликвидировавшего в Берлине бывшего чеченского боевика и террориста Зелимхана Хангошвили в 2019 году.

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