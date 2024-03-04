«Отсроченный тромб»: За смертью Навального* замаячила тень Абрамовича

Алексея Навального* действительно могли убить – вопрос только в том, кто настоящий заказчик. На Западе всерьёз обсуждают, что умер он буквально накануне окончательных договорённостей об его обмене на отбывающего наказание в Германии Вадима Красикова, ликвидировавшего в Берлине бывшего чеченского боевика и террориста Зелимхана Хангошвили в 2019 году.