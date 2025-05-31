WhatsApp* перестанет работать на миллионах iPhone и Android с 1 июня

Прекращается поддержка устаревших гаджетов.фото: pixabay.com/lukgehrС 1 июня 2025 года мессенджер WhatsApp* прекратит работу на ряде устаревших моделей смартфонов, включая iPhone и устройства на базе Android.
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