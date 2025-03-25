Китай осуждает сепаратистские заявления Лая Циндэ

В мире есть только один Китай, неотъемлемой частью которого является остров Тайвань. Об этом заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, подчеркнув, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, сообщает romanian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии