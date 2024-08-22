Акциям Nvidia осталось вырасти в цене на 6,1 %, чтобы вернуться к рекордной капита...

Акциям Nvidia осталось вырасти в цене на 6,1 %, чтобы вернуться к рекордной капитализацииНеделя отделяет нас от публикации компанией Nvidia квартального отчёта, и со второй недели августа акции компании возобновили рост после некоторой коррекции в его начале.