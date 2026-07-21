Часть российских НПЗ возобновили продажи топлива на биржевом рынке

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) постепенно восстанавливают объемы продаж топлива на Санкт-Петербургской бирже, возобновляя торговлю после завершения как запланированных, так и внеплановых ремонтных работ.
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