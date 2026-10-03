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На выбор есть GeForce RTX 5090 либо две Radeon Pro R9700. Представлен настольный ПК Gigabyte AI TOP 100 B850 для задач ИИ

На выбор есть GeForce RTX 5090 либо две Radeon Pro R9700. Представлен настольный ПК Gigabyte AI TOP 100 B850 для задач ИИ

Пока без цены Компания Gigabyte представила мощный настольный ПК AI TOP 100 B850 для задач ИИ, хотя в целом он, конечно, подойдёт и для любой другой работы, включая игры.

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