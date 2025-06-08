На Алтае мошенники разыграли спектакль и похитили у пенсионерки более 500 тысяч рублей

Изначально 72-летней женщине "порекомендовали" сменить счетчик, но дошло до того, что она перевела деньги на "безопасный счеты" В Зональном районе 72-летняя жительница села Соколово стала жертвой мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии