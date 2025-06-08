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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае мошенники разыграли спектакль и похитили у пенсионерки более 500 тысяч рублей

На Алтае мошенники разыграли спектакль и похитили у пенсионерки более 500 тысяч рублей

Изначально 72-летней женщине "порекомендовали" сменить счетчик, но дошло до того, что она перевела деньги на "безопасный счеты" В Зональном районе 72-летняя жительница села Соколово стала жертвой мошенников.

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