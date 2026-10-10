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Военная прокуратура защитила права родителей погибшего участника СВО

Военная прокуратура защитила права родителей погибшего участника СВО

Военная прокуратура продолжает работу по защите социальных прав военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей.

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