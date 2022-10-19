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Векич о матче с Кудерметовой: «Постараюсь ее остановить ради подруг, которые борются с ней за место на итоговом»

Финалистка турнира в Сан-Диего Донна Векич прокомментировала то, что сыграет с Вероникой Кудерметовой во втором круге в Гвадалахаре.

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