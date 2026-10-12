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Царьград

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Петербург 12 октября накроют ливни до 14 мм: Водоканал готов

Петербург 12 октября накроют ливни до 14 мм: Водоканал готов

В Петербурге 12 октября ожидается до 14 миллиметров осадков, и городской Водоканал заверяет, что канализационная инфраструктура исправна и готова принять дождевую воду в пределах нормы.

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