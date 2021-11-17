ИГОРЬ ШУМЕЙКО О разности экономических потенциалов В потоке обвинений в сторону Лукашенко, якобы устроившего миграционный кризис (самолично или в сговоре с российским правительством), забывают об одном.
Страшная месть белорусского президента
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
игорь карташов
Татьяна Браун
Интересно, а как он ПРИВЕЗ?
здравствуйте Татьяна. как мигранты оказались на границе с Польшей? с небо свалились? они пришли ИЗ Белоруссии.!! значит ответственность несет Белоруссия( зачем их вообще ПУСТИЛИ в Белоруссию, белорусы - не видели кто и зачем едет??) куда смотрел их КГБ? не могли или не хотели просчитать развитие ситуации с мигрантами!!?? их не Польша не пускает -их общий запад не пускает.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии