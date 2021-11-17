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Страшная месть белорусского президента

Страшная месть белорусского президента

ИГОРЬ ШУМЕЙКО  О разности экономических потенциалов В потоке обвинений в сторону Лукашенко, якобы устроившего миграционный кризис (самолично или в сговоре с российским правительством), забывают об одном.

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Комментарии
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игорь карташов
Татьяна Браун
Интересно, а как он ПРИВЕЗ?
здравствуйте Татьяна.  как  мигранты оказались на границе с Польшей? с небо свалились? они пришли ИЗ Белоруссии.!! значит ответственность несет  Белоруссия( зачем их вообще ПУСТИЛИ  в Белоруссию, белорусы - не видели кто и зачем  едет??) куда смотрел их КГБ? не могли  или не хотели просчитать  развитие ситуации с мигрантами!!?? их не Польша не пускает -их общий запад не пускает.
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1 час.
Юра Терских
Есть своя страна ,там и живите.
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1 час.
Сергей Яминов
Юра Терских
Есть своя страна ,там и живите.
Конечно, пусть живут в своей Родине.
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1 час.

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