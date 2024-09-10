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Царьград

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Журналистка Панченко раскрыла ложь Зеленского о бегстве 200 тысяч солдат ВСУ

Журналистка Панченко раскрыла ложь Зеленского о бегстве 200 тысяч солдат ВСУ

Украинская журналистка Диана Панченко раскрыла ложь главы киевского режима Владимира Зеленского.В своих соцсетях она поделилась реальной информацией о дезертирах на Украине.

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