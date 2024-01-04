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Вильфанд рассказал, насколько морозно будет в Москве в рождественскую ночь

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В Москве наблюдаются аномальные холода. Какую температуру воздуха ожидать жителям и гостям столицы в рождественскую ночь, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 4 января.

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