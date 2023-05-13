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Британское издание анализирует зависимость дальнейшей помощи Запада Украине от успеха контрнаступления ВСУ

Британское издание анализирует зависимость дальнейшей помощи Запада Украине от успеха контрнаступления ВСУ

Анонсированное ранее мощное контрнаступление украинских формирований все еще не началось. Между тем, с его перспективами связывается и дальнейший масштаб финансовой и военной помощи со стороны Запада.

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