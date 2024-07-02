ФСБ задержала челябинца, угрожавшего безопасности РФ в сети

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Челябинской области пресекли деятельность местного жителя, который публиковал призывы к действиям, направленным против безопасности России.
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