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Журналист Хинкл: Удары по Йемену от Байдена нарушили законы США

Президент США Джо Байден, санкционировав удары по Йемену, преступил нормы не только международного права, но и американского законодательства, уверен политолог и ведущий программы The Dive with Jackson Hinkle Джексон Хинкл.

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