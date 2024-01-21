Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 081 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Авторство евродолларовой системы за Коммунистической партии Советского Союза. ЗЮГАНОВ НЕ ТОЛЬКО ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ ЛЕНИН...Как коммунисты со...
  • Natalija Osminina
    Для того и забыто, чтобы ей потерпеть поражение и в этой войне. Она распадется.  Причем даже без военных действий. За...Привет вам из СССР!
  • Игорь Кузнецов
    Не понял, "Все «золотовалютные резервы России» принадлежат НЕ России, а Центробанку." - это где записано? ЦБ РФ это с..."Но факт в том, ч...

Как красиво соскочить с украинской темы

Как красиво соскочить с украинской темы

Хохлы кончаются, а продолжать воевать с Россией чужими руками так удобно! Как быть, чтобы самим всегда оставаться в стороне? Как же Штатам и рыбку съесть и штаны не замочить? И тут появляется идея, которая должна овладеть массами от Софии до Хельсинки: Нечего ждать от НАТО благодати, надо самим объединяться и воевать с Россией! Это контуры схемы, по которой Штаты могут выскочить из украинского капкана и сосредоточить свои усилия на китайском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх