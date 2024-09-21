Эксперт предупредила о последствиях от «уколов красоты»

За разными «уколами красоты» скрываются определенные последствия. Подробностями об этом 21 сентября с «Известиями» поделилась практикующий эксперт по возрастной физиологии и естественному восстановлению внешности Маргарита Морозова.
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